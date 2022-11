Nelle scorse ore, una nuova hypercar si è mostrata online con un interessante teaser. La foto mostra solo la pinna posta utilizzata per convogliare i flussi aerodinamici della parte superiore della vettura. Tuttavia, proprio su questo elemento è presente l’informazione più importante: “777 engineered by DALLARA“.

La nuova hypercar 777 sarà quindi una vettura ingegnerizzata da Dallara sulla base di un progetto voluto da Andrea Levy. L’imprenditore torinese è un grande appassionato di automotive oltre ad essere un grande collezionista di supercar.

La collaborazione con Dallara permetterà di dare alla luce una vettura dalle prestazioni incredibili. Le aspettative sono molto alte ancora prima della presentazione ufficiale che si terrà il martedì 22 novembre alle ore 11.

Dallara e Andrea Levy hanno realizzato la hypercar 777, una vettura da sogno che costerà 7 milioni di euro e sarà prodotta in soli 7 esemplari

Sarà possibile seguire la conferenza stampa direttamente dall’autodromo di Monza collegandosi al sito ufficiale. Tuttavia, in attesa di maggiori dettagli, sono trapelate alcune informazioni molto interessanti.

Saranno prodotte “solo” 7 hypercar e ciascuna avrà un costo di 7 milioni di euro. L’esclusività quindi sarà un fattore estremamente importante per questa vettura. Inoltre, i fortunati proprietari non potranno portare a casa il bolide dopo l’acquisto. Tutte le vetture verranno custodite presso i box dell’Autodromo Nazionale di Monza e saranno a disposizione dei proprietari per girare in pista.

Questa soluzione lascia intendere che le vetture saranno omologate solo per la pista e non per la normale circolazione stradale. In questo modo, Dallara e Andrea Levy hanno potuto eliminare inutili orpelli e dedicarsi solo alle prestazioni pure. Dall’unica foto pubblicata, per il momento, si nota l’uso massiccio di fibra di carbonio e un attento studio aerodinamico.

Non resta quindi che attendere il prossimo 22 novembre per scoprire tutti i segreti della hypercar 777.