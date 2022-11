Lo scorso lunedì è venuto a mancare Mauro Forghieri, storica figura che ha legato il suo nome a quello di Ferrari. L’ingegnere si è spento lo scorso 2 novembre all’età di 87 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella memoria di tutti gli appassionati di motorsport.

Forghieri ha varcato il cancello di via Abetone Inferiore a soli 22 anni e da allora è arrivato ai massimi livelli della Scuderia. Scelto come Responsabile Tecnico nel 1962 per il volere di Enzo Ferrari in persona, ha disegnato alcune delle monoposto e delle vetture Sport e Prototipi più celebri e vincenti.

Sotto la sua guida, la Scuderia di Maranello ha vinto complessivamente 54 Gran Premi iridati, 4 titoli mondiali piloti e 7 titoli mondiali costruttori. Il contributo diretto alle competizioni motoristiche di Maranello, inoltre, ha permesso di raggiungere anche nove titoli nelle gare di durata. È chiaro che il suo genio è stato prezioso per la casa del Cavallino Rampante.

