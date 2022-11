Euronics distrugge Unieuro: sconti pazzi al 60% di sconto, prezzi quasi gratis

Uno dei più grandi colossi presenti in Italia per quanto riguarda le vendite di materiale utile nel mondo della tecnologia e dell’elettronica è di certo Euronics. Questo marchio è famosissimo non solo tra gli italiani, anche se le offerte di oggi sono strettamente concesse al pubblico italiano. Il nuovo volantino di novembre permette a tutti di poter risparmiare tanti soldi, indifferentemente da quale sia la categoria sulla quale ci si voglia buttare.

Questa volta riuscire a battere Euronics sarà davvero difficile visto che gli sconti sono clamorosi. In basso potete avere una prova degli sconti del giorno.

Euronics permette di avere i migliori sconti all’interno dell’ultimo volantino: ecco quali sono i migliori prezzi da sfruttare al momento

Sono tanti i prezzi meritevoli di attenzione all’interno dell’ultimo volantino di Euronics che durerà ancora pochi giorni durante questo mese di novembre. Il consiglio che infatti destiniamo al pubblico è quello di fare quanto prima possibile nel portarsi a casa i migliori prodotti al prezzo migliore.

Secondo quanto riportato tutte le categorie sono in forte sconto, proprio come dimostra quella dei computer portatili dove a svettare su tutto ci pensa un notebook di Lenovo, precisamente un IdeaPad 3. Il dispositivo permette di avere 8 giga di memoria RAM, 256 giga di memoria interna di tipo SSD e un processore Intel Core i3.

Segue poi anche un’altra offerta molto interessante, quella da parte di Samsung che propone una Smart TV di altissimo livello con tecnologia di visione di tipo QLED. La diagonale e da ben 50″ con il costo che è di soli 599 €.