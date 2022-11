Anker Innovation ha appena annunciato la nuovissima AnkerMake M5. La stampante 3D di nuova generazione è pensata per essere più veloce rispetto ai modelli precedenti ma soprattutto per integrare nuove funzionalità che daranno maggiore libertà ai suoi utilizzatori.

La AnkerMake M5 arriva dopo una campagna di crowdfunding svolta su Kickstarter che ha raggiunto cifre da record per il produttore. Come affermato da Frank Zhu, CEO di AnkerMake: “Questa campagna di raccolta fondi è stata una meravigliosa ricompensa per il nostro team dopo oltre due anni di ricerca e sviluppo dedicati alla risoluzione di alcuni dei maggiori problemi nel mercato della stampa 3D“.

Il dirigente ha poi continuato: “Siamo entusiasti che tutti possano ora godere delle velocità di stampa più elevate, della semplicità di configurazione, del controllo dell’IA e del funzionamento intuitivo della M5. La stampante 3D M5 è solo l’inizio dei nostri ambiziosi piani per l’ecosistema AnkerMake“.

Anker ha presentato in Italia la nuova AnkerMake M5, la stampante 3D permette di velocizzare i lavori senza perdere qualità grazie al monitoraggio dell’IA

Infatti, la stampante 3D AnkerMake M5 permette di unire velocità ed efficienza in un settore fino ad ora caratterizzato da lunghe attese. La stampa in 3D in modalità standard tocca una velocità di 250 mm/s con un’accelerazione di 2500 mm/s².

Nell’utilizzo quotidiano, questo significa che la stampante 3D di Anker è in grado di ridurre il tempo di stampa di un oggetto fino al 70% senza compromettere la qualità di stampa. La facilità d’uso del device si nota già dal suo assemblaggio. Agli utenti basteranno appena 15 minuti per rendere la M5 completamente operativa.

Per facilitare ulteriormente l’utilizzo, Anker ha previsto anche una feature molto interessante. La stampante è dotata di una fotocamera integrata con controllo di stampa AI. La fotocamera controlla continuamente il processo per notificare all’utente eventuali errori. Inoltre, alla fine della stampa, l’IA verifica l’oggetto completato per certificarne la conformità con il progetto.

Tramite app è possibile controllare la stampante in maniera facile ed immediata e non manca l’integrazione con gli assistenti vocali di Google e Amazon. Il supporto post vendita inoltre si preannuncia interessante, infatti la AnkerMake M5 è dotata della possibilità di effettuare aggiornamenti OTA.

Dal punto di vista tecnico, la struttura è realizzata in alluminio e all’interno troviamo i processori Dual XBurst (1,2 GHz) e XBurs 0 (240 MHz). I materiali supportati sono PLA (acido poliattico), poliuretano termoplastico, ABS e PETG. Il volume di costruzione si attesta su 235 × 235 × 250 mm³ con una velocità di stampa compresa tra 50 a 250 mm/s ed una precisione di stampa pari a 0,1 mm.

AnkerMake M5 è già disponibile per il pre-ordine sul sito ufficiale del produttore. La commercializzazione inizierà a partire da metà dicembre al prezzo di 849 euro.