Tramite una nuova comunicazione, gli operatori virtuali Digi Mobil e Daily Telecom hanno pubblicato le nuove informative che riguardano la portabilità del proprio numero.

Comunicazioni come queste sono state pubblicate durante la scorsa settimana anche da altri operatori italiani, seguendo la nuova delibera rilasciata da AGCOM. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil e Daily Telecom pubblicano la nuova normativa sulla portabilità

Come specifica anche Daily Telecom nella sua nuova informativa, a partire dal 7 Novembre 2022 gli operatori inizieranno ad acquisire le richieste di portabilità, sostituzione SIM e/o subentro nelle nuove modalità, mentre dal 14 Novembre 2022, gli stessi si scambieranno le richieste di MNP secondo quanto previsto dalla nuova delibera 86/21/CIR.

Le modifiche al processo di portabilità verranno avviate a partire dal 7 Novembre 2022 e, dopo un periodo transitorio, verranno rese definitive a partire dal 14 Novembre 2022. I due operatori elencano poi le principali modifiche che verranno introdotte per il processo della portabilità, sostanzialmente uguali a quelle degli altri operatori nazionali.

Per esempio, per la sostituzione della SIM e per il subentro di un nuovo intestatario, con il fine di certificare che la richiesta sia effettivamente proveniente da chi sta utilizzando il numero interessato. In caso di SIM rubata o smarrita, la richiesta di sostituzione potrà essere effettuata solo previa presentazione della denuncia alle autorità competenti. Il proprietario del numero coinvolto avrà maggiore importanza rispetto al processo precedente. Per scoprire tutti i dettagli visitate i siti ufficiali degli operatori.