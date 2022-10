Elon Musk è ancora in “guerra” per l’acquisizione ufficiale di Twitter. L’uomo più ricco al mondo sta per concludere finalmente il suo affare che, secondo il portale Bloomberg, dovrebbe concludersi entro questo week-end. In questi giorni il padrone di Tesla e SpaceX ha deciso di intervenire nuovamente sulla questione, specificando il vero obiettivo che c’è dietro a questa clamorosa acquisizione.

Elon Musk e il suo sogno da realizzare con Twitter

Il magnate statunitense ha rivelato al mondo perché ha realmente intenzione di acquistare Twitter, oltre a svelare altri suoi obiettivi per il futuro. All’interno di una lettera agli Inserzionisti di Twitter, Musk ha spiegato che vuole rendere il social network “un luogo dove un’ampia gamma di convenzioni possa essere discussa in modo sano senza ricorrere alla violenza“.

Infatti, ha successivamente dichiarato: “È per questo che voglio comprare Twitter. Non perché facile, non per fare soldi, ma per cercare di aiutare l’umanità“. Queste sono dichiarazioni che lasciano di stucco anche i più diffidenti, soprattutto dopo che ha annunciato che non ha alcuna intenzione di licenziare il 75% dei dipendenti dell’azienda, come invece era stato detto in passato. La notizia ha sicuramente messo di buon umore gran parte dello staff di Twitter.

Anche se stava andando decisamente per le lunghe, la trattativa pare si stia ufficialmente per concludere. L’acquisizione di Twitter da per te di Elon Musk, come detto prima, potrebbe arrivare a momenti. È importante ricordare che se il magnate non dovesse concludere l’affare entro questa tempistica, potrebbe andare incontro a problematiche pesanti dal punto di vista giuridico e burocratico. Dunque, siamo tutti in attesa.