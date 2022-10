Da ieri 27 ottobre 2022 l’operatore virtuale Very Mobile ha lanciato una nuova offerta che comprende ben 300 GB di traffico internet al mese. Si tratta di un’offerta dedicata al periodo di Halloween.

L’offerta in questione è attivabile per tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero, per quelli che richiedono la portabilità del proprio e per alcuni già clienti. Ecco i dettagli.

Very Mobile lancia per Halloween l’offerta con 300 GB

Con la nuova Very 9,99 300 Giga, nel dettaglio sono previsti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 300 Giga di traffico dati mensile su rete 4G con fino a 30 Mbps sia in download che in upload, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Come con le altre offerte Very Mobile operator attack, online il costo di attivazione e quello della SIM sono entrambi gratuiti, compresa anche la spedizione.

Secondo quanto riportato nel sito di Very, l’elenco completo degli operatori di provenienza è il seguente: Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Lycamobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile e tanti altri. Nonostante online sia stata lanciata alcuni giorni dopo rispetto che nei negozi, anche in questo caso la nuova offerta con 300 Giga rimarrà disponibile fino al 2 Novembre 2022.

Per quanto riguarda il Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in questo caso i minuti e gli SMS sono validi senza costi aggiuntivi, mentre per il traffico dati è previsto un limite massimo pari a 9,1 Giga al mese, valido fino al 31 Dicembre 2023. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.