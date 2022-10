TIM: nuova promo da 100GB in 5G, arrivano le Wonder SIX e FIVE

Sono davvero pochi i nomi nel mondo della telefonia che vengono ricordati per la loro longevità. Esistono delle aziende che sono diventate famosissime già diversi anni fa, prima ancora che il mondo della telefonia mobile diventasse così affollato di gestori di ogni tipo.

TIM è ovviamente uno di questi grazie anche alla sua grande esperienza, la quale ne fa forse il gestore più importante in Italia. Fin dal primo momento infatti quando nessun provider aveva messo ancora le tende nel paese, TIM riusciva già a gestire decine di migliaia di utenti in giro per le regioni. Si tratta di condizioni necessarie affinché la persona possa sottoscrivere la promozione, situazione che TIM ha capito perfettamente.

TIM: arriva la nuova Wonder SIX con la Wonder FIVE, ecco quanto costano e cosa offrono ogni mese

In questo momento uno dei gestori più attivi per quanto riguarda le promo sul sito ufficiale è senza dubbio TIM. Il provider infatti riesce a includere il meglio all’interno delle sue promozioni mobili che figurano sul portale, le quali non lasciano spazio a fraintendimenti. Bastano solo 9,99 € per portare a casa la prima delle due offerte, la nuova Wonder SIX. Questa soluzione consente di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 SMS verso tutti e soprattutto con 100 giga di traffico dati in rete 5G.

Segue poi la promozione minore, quella che appartiene alla stessa famiglia e che infatti si chiama TIM Wonder FIVE. Con 7,99 € al mese gli utenti che la sottoscrivono potranno beneficiare di minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 1000 messaggi e 70 giga di traffico dati in rete 5G.