Twitch ha avuto un paio di settimane tumultuose, con i recenti disordini che circondano il gioco d’azzardo e la sua mossa controversa per accaparrarsi una parte più ampia della torta degli abbonamenti. L’azienda sta anche esplorando ‘chat elevate’, che consentono agli spettatori di pagare per evidenziare un messaggio di chat e mantenerlo visibile per un determinato periodo di tempo, come una nuova opzione per gli streamer per guadagnare denaro dai loro fan più devoti.

Le conversazioni aggiornate di Twitch assomigliano alle ‘super chat’ di YouTube. Come quella funzione, spendere di più metterà in evidenza il tuo messaggio per un periodo di tempo più lungo, con prezzi che vanno da 5 euro per 30 secondi a 100 euro per 2,5 minuti sotto i riflettori. Per il momento, tali periodi di tempo non sono configurabili.

Twitch è sotto i riflettori per i suoi cambiamenti alla piattaforma

Twitch afferma che gli streamer otterrebbero una divisione del reddito di 70/30 dai colloqui potenziati ‘al netto di tasse e commissioni’, che non è la controversa divisione delle entrate di 50/50 che prende dalla maggior parte degli abbonamenti degli artisti, ma nemmeno la divisione 80/20 che è stata testata con funzionalità di test della chat precedenti. Vale anche la pena notare che Twitch non sta pagando i costi di elaborazione della carta di credito, come fa YouTube con la sua funzione analoga, e poiché i clienti acquistano prima conversazioni potenziate anziché bit, il creatore sosterrebbe quella spesa.

Gli streamer che partecipano al test di quattro settimane, che è già in diretta, noteranno un nuovo simbolo chevron nella chat accanto al pulsante del tifo. Twitch sta eseguendo due versioni come esperimento: una ha conversazioni elevate nella parte superiore della chat, mentre l’altra ha messaggi a pagamento nella parte inferiore del video player. Le conversazioni con privilegi elevati vengono messe in coda e soggette agli stessi criteri di moderazione di qualsiasi chat normale. Per il momento il test è disponibile solo su desktop, quindi la scelta non comparirà sull’app, anche nei canali dove è attivo l’esperimento.

Per il momento, la chat elevata è solo un test, ma fornisce agli spettatori un mezzo più diretto per pagare i loro streamer preferiti in chat che non comporta l’acquisto di bit (i soldi virtuali di Twitch).