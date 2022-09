L’annuncio della data di uscita di Deadpool 3 ha colto tutti di sorpresa. Il video messaggio di Ryan Reynolds ha reso l’evento ancora più epico anche considerando la sorpresa finale. La pellicola vedrà il ritorno del Mercenario Chiacchierone che sarà affiancato da un altro personaggio molto amato dai fan.

Infatti, Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Wolverine in questa nuova avventura di Deadpool. A caricare ancora più l’hype dei fan, ci hanno pensato nuovamente i due attori che, a distanza di qualche ora, hanno pubblicato un secondo video messaggio.

Il duo ha cercato di spiegare alcuni dettagli della pellicola oltre a contestualizzare Deadpool 3 all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU). In più, nell’ultima parte del video si sono lasciati andare in quella che sembra un anticipo della trama.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno parlato della trama di Deadpool 3 e possiamo scoprire alcuni dettagli sulla pellicola

Lip Reading the Deadpool Wolverine update pic.twitter.com/asjkYwqrhe — Jomboy (@Jomboy_) September 28, 2022

Purtroppo, sul più bello, le note di Wake Me Up Before You Go-Go degli Wham! hanno coperto la voce dei due attori. Nonostante questo ostacolo, i due hanno mimato quello che sembra uno scontro all’ultimo sangue tra Deadpool e Wolverine.

Per fortuna, il mondo di internet è intervenuto per trovare una soluzione a questo “problema”. Come confermato da Jomboy su Twitter, l’utente ha cercato di utilizzare le proprie doti per leggere il labiale del video e capire cosa stessero dicendo Hugh Jackman e Ryan Reynolds.

Ne emerge, ovviamente, un discorso senza senso che però sottolinea quelli che saranno i temi cardine di Deadpool 3. Il film sarà ricco di combattimenti, esplosioni e parolacce, come mai prima d’ora per la saga. Se queste sono le premesse, non vediamo l’ora che la pellicola arrivi nelle sale.