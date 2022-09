L’annuncio a sorpresa di Deadpool 3 ha infiammato gli animi dei fan del Mercenario chiacchierone. Affidando i propri pensieri ad un video, Ryan Reynolds ha parlato di quanto sarà speciale il film prendendo in considerazione due elementi fondamentali.

Il primo è che Deadpool 3 farà finalmente parte del Marvel Cinematic Universe (MCU) in via del tutto ufficiale. Il secondo aspetto che farà contenti tutti è che Hugh Jackman tornerà ad interpretare Wolverine. L’attore australiano appare di sfuggita nel video-annuncio con un rapido cameo.

Tuttavia, sembra che Ryan Reynolds e Hugh Jackman abbiano ancora molto da dire. Infatti, a breve distanza dall’annuncio del terzo capitolo della saga, entrambi gli attori appaiono in un ulteriore video su Twitter.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno pubblicato un nuovo video dove “anticipano” parte della trama di Deadpool 3

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 28, 2022

Nel filmato, i due attori vogliono parlare direttamente ai fan e rispondere alle tantissime domande sorte in seguito all’annuncio del nuovo film di Deadpool. Tra tutte, la più importante riguarda la continuity del personaggio di Wolverine.

Infatti, al termine di Logan – The Wolverine, film del 2017, il personaggio si sacrifica per salvare i suoi compagni. Tuttavia, come confermato direttamente da Ryan Reynolds, le vicende di Logan – The Wolverine si svolgono nel 2029.

Questa data colloca la pellicola nel futuro del personaggio, mentre le vicende di Deadpool 3 avverranno in un periodo totalmente diverso. Ecco quindi confermato come sarà possibile vedere Wolverine nel nuovo film del Mercenario chiacchierone.

In seguito a questa informazione, inizia un simpatico siparietto con cui i due riescono a spiegare la trama di Deadpool 3 senza fare alcuno spoiler. Per scoprire come fanno, vi consigliamo di guardare il filmato.