Con un annuncio a sorpresa, Ryan Reynolds ha confermato di essere al lavoro su un nuovo film di Deadpool. La pellicola è ancora in fase di produzione e non è chiaro lo stato dello sviluppo.

Tuttavia, in seguito all’annuncio è stata annunciata data di uscita. Deadpool 3, o qualunque sarà il nome definitivo, arriverà nelle sale il 6 settembre 2024. Nonostante manchino quasi due anni, l’hype a riguardo è già altissimo.

Come confermato dall’attore su Twitter, questo film rappresenterà il debutto ufficiale de Mercenario Chiacchierone all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU). Già questa è una notizia molto interessante, ma le sorprese nascoste in questo annuncio non finiscono qui.

Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni di Deadpool nel terzo film della saga che già si preannuncia estremamente interessante

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Infatti, il video continua mostrando quella annunciata data di uscita che lascerà a bocca aperta tutti gli appassionati dei supereroi. Tra i protagonisti del film, insieme a Ryan Reynolds, ci sarà anche Hugh Jackman.

Il duo ha inscenato un simpatico siparietto che di fatto conferma il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. A sottolineare questa collaborazione troviamo anche il logo finale del film “graffiato” in un modo che richiama esattamente gli artigli di Logan.

Certamente il ritorno di Deadpool è una bellissima notizia così come il suo ingresso ufficiale nel MCU. A questo si aggiunge certamente la possibilità di vedere, ancora una volta, Wolwerine in azione. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.