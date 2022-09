Apple ha finalmente introdotto un sostanziale cambiamento nel design per i suoi modelli della serie Pro con il debutto della serie iPhone 14. Questo cambiamento è stato reso possibile dall’introduzione del nuovo sistema di notifica Dynamic Island. Redmi potrebbe essere una delle prime aziende di smartphone ad abbracciare una funzionalità comparabile, che probabilmente verrà adottata da altre marche di smartphone piuttosto rapidamente.

Per chi non lo sapesse, l’ultimo modello di iPhone di Apple, la serie iPhone 14 Pro, ha un ritaglio per la sua tecnologia Face ID e per la sua fotocamera selfie. Tuttavia, ciò fornisce anche uno scopo aggiuntivo in quanto abilita Dynamic Island, che è ottimizzata per interagire con una varietà di app per avvisi e altre funzionalità di input. Sembrerebbe che gli ingegneri del software che lavorano sulla MIUI di Xiaomi stiano già lavorando duramente per implementare tale funzionalità per il prossimo smartphone Redmi K60.

Redmi K60 sarà la prima ad incorporare Dynamic Island ?

In particolare, il suggerimento arriva sulla scia di una domanda che il presidente di Xiaomi Lu Weibing ha posto su Weibo, in cui si chiedeva se abbiamo o meno ‘veramente bisogno di una funzione Smart Island’. Un buon numero di utenti sul sito di social media ha fornito un feedback eccellente sull’incorporazione della funzionalità simile a Dynamic Island. Nel frattempo, gli ingegneri che lavorano su MIUI hanno già iniziato a lavorare su un nuovo sistema di notifica che consentirà controlli musicali e altre notifiche.

Per dirla in altro modo, abbiamo tutte le ragioni per credere che anche altri sviluppatori che lavorano sulla piattaforma potrebbero iniziare a lavorare su una funzionalità del genere nel prossimo futuro. Tuttavia, è importante tenere presente che si tratta ancora di un rumor, in quanto non è stato ancora annunciato ufficialmente che il Redmi K60 includerebbe un sistema di notifica simile a Dynamic Island.