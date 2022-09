I dispositivi domotici sono sempre più presenti in casa e vengono utilizzati quotidianamente per le funzioni più disparate. Per garantire la sicurezza dei più piccoli anche su questi device ecco arrivare su Alexa la nuova feature Amazon Kids.

Il servizio nasce con l’obiettivo di rendere più sicura tutta la famiglia di dispositivi Echo. Attraverso le nuove funzionalità di Parental Control evoluto, è possibile rendere Alexa uno strumento attraverso cui i bambini dai 3 ai 12 anni possono divertirsi, imparare e giocare.

I genitori non dovranno più preoccuparsi in quanto la funzionalità Parent Dashboard andrà a modificare il comportamento dei device Echo. Non manca la funzione per impostare un limite per il tempo di utilizzo agli smart speaker e gli smart display per rispettare. Inoltre, al fine di evitare sgradevoli sorprese, il sistema di acquisto con la voce sarà disabilitato così come tutti i contenuti espliciti.

Amazon Kids permette di rendere a misura di bambini i dispositivi con Alexa integrato, per la gioia dei genitori che possono stare più tranquilli

Inoltre, attivando Amazon Kids, sarà possibile accedere a Skill dedicate e verranno proposti contenuti di tipo educativo per stimolare i bambini durante l’uso dei device. In questo modo i bambini potranno divertirsi e i genitori potranno stare tranquilli. Tra le feature più interessanti possiamo segnalare le Filastrocche della buonanotte, la possibilità di giocare a Trivial Pursuit, imparare le tabelline con la skill di DeAgostini scuola o cimentarsi nel Clem Quiz con la Skill di Clementoni.

Per impostare Amazon Kids su Alexa è necessario creare un profilo bambino tramite l’app dedicata. A questo profilo può essere associata sia la voce che il Visual ID del bambino sul dispositivo Echo con schermo. Inoltre, è possibile abilitare al controllo parentale tutti i device presenti in casa oppure solo quello che il bambino utilizza più spesso.

Come dichiarato da Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa Italia: “Dal suo arrivo in Italia nel 2018, sono tantissimi gli utenti che utilizzano Alexa, considerata oggi un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Amazon Kids su Alexa si propone come un servizio volto ad arricchire l’esperienza d’uso dei più piccoli e dei loro genitori. La tecnologia infatti, se utilizzata correttamente, può svolgere un ruolo positivo nella vita quotidiana delle famiglie e dei genitori, che desiderano essere sempre più presenti nel percorso di scoperta digitale dei loro figli. Amazon fornisce gli strumenti per aiutarli a farlo”.