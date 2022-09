Di seguito alcune delle novità presentate in occasione dell’evento IFA 2022 da Celly e Nilox, direttamente dagli stand ufficiali a Berlino.

Interessanti le partnership che interessano sia Celly sia Nilox. Quest’ultima ha stretto degli accordi per realizzare dispositivi in collaborazione con National Geographic. Mentre Celly ha stretto un accordo con Pantone, azienda famosa negli USA il cui tratto distintivo è l’attenzione per i colori.

Altra collaborazione con sparco, azienda italiana concentrata su dispositivi che riguardano soprattutto settore del gaming e informatico.

Celly è famosa per i prodotti su misura per iPhone e per le PowerBank. Infine, per gli accessori realizzati per la ricarica rapida. Tra le ultime novità di questa categoria, nuovi accessori con tecnologia MagSafe, per auto e non. Funzionano con e senza apposita cover. Novità di Celly di quest’anno soprattutto il nuovo prodotto 3 in 1 per caricare nello stesso momento iPhone, Apple Watch e AirPods. Dispositivo molto versatile, agganciabile in auto o usato con piedistallo ovunque.

Interessanti anche i nuovi smartwatch proposti, tra cui TrainerMoon pensato soprattutto per le donne. Inclusi nella nuova gamma anche dispositivi per bambini con GPS e sim integrata. Se, ad esempio, i bambini si allontanano dalla zona pre impostata, allora il dispositivo invierà una notifica ai genitori sui loro smartphone.

Celly e Nilox e tutte le novità presentata a Berlino per l’IFA 2022

Tra le novità Nilox, invece, ritroviamo uno degli ultimi monopattini, che integra – come tutti con le nuove normative – le frecce. L’azienda ha pensato a delle frecce direzionali da agganciare appositamente sui monopattini con una piccola incisione sul manubrio, vendute in coppia costano 24,90 euro. I nuovi modelli dovranno averle già integrate e Nilox è stata la prima a farlo. Inoltre, ha incluso un ottimo sistema di sicurezza di tipo NFC in caso di possibili furti.

I nuovi modelli di monopattino S1 e N1 hanno autonomia di 28 km circa. Nilox oltre a monopattini e acqua scooter ha pensato agli accessori, tra cui caschi e zaini, adatti anche ai più piccoli. La vera novità è proprio la bici per bambini con ruote da 16 pollici per maggiore sicurezza e ideale per bambini dai 4 ai 6 anni. Di solito altri modelli per i più piccoli montano ruote più piccole, Nilox garantisce maggior sicurezza. Anche con l’aiuto dei freni a disco.

Lanciato, inoltre, un nuovo modello: Cargo Light. Con batteria integrata nel telaio non rimovibile e porta pacchi anteriore e posteriore, ciascuno per un massimo di 25 kg. Prezzi degli ultimi due modelli citati: bici per bambini a 499 euro e Cargo Light a 1,699 euro.