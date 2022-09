Truffe su TikTok: ecco come riconoscerle e cosa fare per evitarle

Su TikTok si aggirano delle truffe da mesi passate inosservate ma pericolose quanto quelle in circolo su altri social come Instagram e Whatsapp. Come sono strutturate e cosa fare per distruggere i criminali?