TikTok: la chiave per diventare famosi è fatta di semplici trucchetti

Per quanto il traguardo possa essere lontano, non bisogna mai arrendersi. Se il vostro sogno è di diventare famosi su TikTok, agite al più presto al fine di trasformarlo in realtà. Come fare? Seguite i nostri consigli e non ve ne pentirete.

TikTok: tutti i segreti nascosti dietro ai video finiti nei per te

Innanzitutto bisogna tenere a mente che l’algoritmo di TikTok premia sempre i contenuti che coinvolgono e portano interazioni. Per fare ciò però bisogna realizzare video intriganti, che attirino l’attenzione della persona fin dal primo istante. Dunque pensa a contenuti di qualità e originali, che permettano di distinguerti dagli altri utenti. Non realizzare video troppo lunghi, poiché l’attenzione delle persone è davvero bassa. TikTok tiene in considerazione la media del tempo di visualizzazione di un video per capirne la “qualità”. D’altronde voi preferireste guardare un video da 10 secondi o da 20?

Non dimenticate poi questi altri punti da applicare su TikTok quando si realizza un video: