A pochi giorni dal lancio dei nuovi iPhone 14 si parla già di quelle che saranno le specifiche di iPhone 15 Pro e Pro Max. I prossimi melafonini potrebbero mantenere le loro denominazioni ed essere disponibili in quattro versioni ma, rispetto a quelli appena rilasciati dal colosso, potrebbero aumentare le differenze tra il modello Pro e Pro Max.

iPhone 15 Pro e Pro Max: Apple introdurrà importanti differenze tra i due dispositivi!

Secondo alcune ipotesi avanzate dall’analista Ming-Chi Kuo ed emerse in rete a poche ore dall’arrivo dei nuovi iPhone 14, Apple introdurrà importanti differenze tra i due modelli di punta della prossima generazione. iPhone 15 Pro e Pro Max non si distingueranno soltanto per la dimensione ma anche per alcune delle prestazioni garantite. Apple potrebbe far ricorso a un nuovo chip per entrambi i dispositivi ma alcune componenti potrebbero essere prerogativa del modello Pro Max.

Il comparto fotografico di iPhone 15 Pro Max, ad esempio, sarà l’unico ad accogliere uno zoom periscopico. Il sensore non sarà presente sulla versione Pro né sui modelli base.

Secondo l’esperto, inoltre, i costi dei quattro dispositivi subiranno delle modifiche. Apple potrebbe lanciare i suoi melafonini ai seguenti prezzi: iPhone 15 a partire da 799,00 dollari mentre il modello Plus sarebbe disponibile a partire da 899,00 dollari; le versioni più sofisticate, invece, sarebbero disponibili rispettivamente a partire da 999,00 dollari e 1199,00 dollari.

Nell’attesa di scoprire tutti i dettagli sui dispositivi Apple del prossimo anno, si ricorda che è già possibile preordinare i nuovi iPhone 14 tramite il sito ufficiale del colosso e che sarà possibile procedere con l’acquisto a partire dal 16 settembre.