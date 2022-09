Eurospin riesce nuovamente a ritagliarsi un grandissimo spazio nel cuore e nella testa di milioni di consumatori in Italia, dato il lancio di una campagna promozionale molto speciale, con la quale avvicinare il più possibile i clienti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino, che potete trovare direttamente nel nostro articolo, è pronto per fare la differenza e sopratutto far sentire la propria voce nel mercato. La migliore occasione per risparmiare è nei vari negozi in Italia, ricordiamo infatti che tutti gli acquisti non potranno essere completati online sul sito ufficiale, ma sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi.

Eurospin: ecco quali sono le nuove offerte

Spendere solamente 1 euro per la tecnologia è possibile, grazie all’ultima campagna promozionale di Eurospin. Le nuovissime occasioni permettono a tutti gli effetti di acquistare a 1 euro un frullatore ad immersione, previa una spesa superiore ai 35 euro (anche di beni di prima necessità).

Le occasioni relative alla tecnologia sono decisamente superiori rispetto al passato, sono infatti disponibili uno smartphone economico, quale è il Wiko Y52, in vendita a soli 49 euro, per passare poi su una friggitrice ad aria Airdes, acquistabile con un esborso finale di soli 89 euro, oppure un tostapane a 14,99 euro, una macchina per il caffè espresso Enkho da 89 euro, un fornetto elettrico, un cuociriso, l’impastatrice/planetaria da 79 euro, ed altro ancora.

Una importantissima selezione di sconti, con prezzi decisamente abbordabili per tutti gli utenti.