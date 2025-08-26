Samsung porta in Europa il Mobile Gaming Hub

Samsung ha ufficialmente esteso il suo servizio Mobile Gaming Hub al mercato europeo. Dopo il debutto avvenuto un anno fa in Nord America, la piattaforma approda ora in Regno Unito e Germania, in attesa di un lancio anche negli altri Paesi. Il servizio è pensato principalmente per smartphone e tablet Galaxy, ma può aprirsi a un pubblico più ampio grazie alla natura cloud-first.

MobileGaming Hub consente infatti di accedere immediatamente a centinaia di giochi senza doverli scaricare o installare sul dispositivo. Anche chi possiede modelli meno recenti può sfruttare le ultime novità del settore, affidandosi alla potenza del cloud. In questa fase di espansione, Samsung ha collaborato con Moloco, azienda specializzata in pubblicità basata sull’IA, ottenendo un miglioramento nel ritorno sugli investimenti pubblicitari. In contemporanea, è stato introdotto anche un nuovo schema di quota di partecipazione 80/20, più favorevole agli sviluppatori, che potranno così trattenere una quota maggiore dei ricavi generati attraverso il Galaxy Store.

Samsung rilancia il cloud gaming con nuove opportunità per gli sviluppatori

Il nuovo modello di distribuzione punta a rafforzare il legame tra Samsung e la community di sviluppatori. Con maggiori entrate garantite, le software house possono investire di più nella creazione di titoli innovativi, favorendo la crescita dell’intero ecosistema. La società coreana conta su questo approccio per stimolare l’arrivo di nuovi partner e ampliare il catalogo a disposizione dei giocatori.

Non mancano le novità anche sul fronte dell’esperienza utente. Samsung ha infatti annunciato un’interfaccia rinnovata, con strumenti di personalizzazione e opzioni di connessione per la community. L’accesso al Mobile Gaming Hub resta gratuito, ma per giocare a determinati titoli sarà necessario sottoscrivere abbonamenti di terze parti. Come sottolineato da Seline Sangsook Han, vicepresidente del Service Business Team, l’obiettivo è offrire ai giocatori un’esperienza immediata, intuitiva e ricca di contenuti, aumentando allo stesso tempo l’attrazione e la fidelizzazione.

Il debutto europeo rappresenta solo l’inizio di una strategia di espansione che nei prossimi mesi dovrebbe coinvolgere l’intero continente. Pur non avendo ancora comunicato date precise, Samsung appare determinata a trasformare Mobile Gaming Hub in un punto di riferimento per il gaming su dispositivi mobili, consolidando così la propria posizione in un settore in rapida crescita.