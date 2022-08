Multe auto: quest'anno record di temperature elevate e sanzioni salate

L’estate del 2022 sa di temperature esagerate e sanzioni super salate: complici le lunghe serate, fatte non solo di innocente divertimento ma anche di sviste alla guida, in alcuni casi in stato di ebbrezza e distrazione. Ecco quali sono le multe auto più frequenti.

Multe auto: boom di sanzioni per gli automobilisti, ma per quale motivo?

L’estate, come ogni anno, ci porta delle piacevoli giornate, il sole, il mare e qualche giorno di meritate ferie. Tuttavia nel bel periodo non mancano i record di verbali elevati diretti agli automobilisti. Oltre alle normali casistiche che compongono una parte della percentuale, si aggiungono i casi di giovani e turisti.

D’altronde l’Italia è tra le mete più ambite con località che segnano puntualmente il sold-out, accogliendo quindi migliaia di persone provenienti da ogni luogo. I più premurosi in previsione di una serata di puro divertimento si affidano (saggiamente) ai servizi di trasporto pubblici, taxi o NCC, mettendo in salvo le patenti e soprattutto la propria incolumità fisica. Altri invece si servono della propria auto anche in condizioni critiche. Ma in quest’ultimo caso purtroppo non sempre le cose vanno come dovrebbero.

Durante la stagione i controlli di polizia e carabinieri procedono a tappeto e tra le sanzioni più verbalizzate (come sempre) troviamo il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, l’uso del cellulare e la guida in stato di ebbrezza.

Nonostante le continue campagne di sensibilizzazione tra i più giovani sono frequenti inosservanze di questo tipo, complice la poca esperienza che nei casi peggiori può provare gravi incidenti.

Anche i turisti in vacanza, vengono multati per le medesime distrazioni ma con una prevalenza per mancato allaccio di cintura e utilizzo del cellulare. Perché rovinare una bella serata o una vacanza quando si possono prevenire i verbali salati con un pizzico di attenzione in più? Guidare con responsabilità è un dovere per se stessi e per tutti gli utenti della strada. La vita è una, guida con prudenza e rispettala.