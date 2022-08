Spesso in passato abbiamo parlato di alcuni problemi che hanno afflitto il sistema operativo Android Auto che, come sappiamo, non è certo uno dei più stabili sistemi operativi esistenti.

Oggi però andremo a parlare di un fastidioso problema con Samsung Galaxy S22 che è stato finalmente risolto da poco. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Android Auto ha risolto un problema con Samsung Galaxy S22

Uno dei bug più fastidiosi per i possessori di Galaxy S22 rende “vuoto” lo schermo dell’auto, che mostra solo la barra inferiore del sistema operativo, quella che contiene i vari pulsanti per controllare il tutto e rendendo praticamente impossibile utilizzare Android Auto: tale bug è stato segnalato per la prima volta a febbraio e, secondo Google, è stato già risolto a maggio con il rilascio della versione 7.7 di Android Auto. Diversi utenti hanno comunque dichiarato in seguito di essere ancora vittime di questo bug, e dunque BigG si è vista costretta a rimettersi al lavoro per sistemare il tutto.

Fortunatamente però, all’inizio di questa settimana, Google ha dichiarato di aver definitivamente risolto il problema in questione dopo aver implementato un fix in Android Auto a partire dalla versione 7.7 e successive. In tantissimi hanno confermato che ora il collegamento tra Galaxy S22 e Android Auto è finalmente funzionante, anche se per alcuni utenti il problema c’è ancora.

C’è sicuramente ancora del lavoro da fare per Google, visto che comunque qualcuno lamenta problemi di connessione tra Galaxy S22 e Android Auto, però il grosso è fatto e questo bug sembra affliggere molte meno persone rispetto a prima.