Samsung ha debuttato con il Galaxy Fold 4 pochi giorni fa. A causa della sua somiglianza con il suo predecessore, il Galaxy Fold 3, molte persone erano preoccupate di identificare le principali differenze hardware. Molte persone hanno trascurato il lato software del Fold 4 appena rilasciato. Tuttavia, include diversi miglioramenti software nell’Android 12L che vale la pena esaminare.

Il Samsung Galaxy Fold 4 viene fornito con Android 12. Tuttavia, questa è una generazione completamente nuova di Android 12 che Google ha appena rilasciato per smartphone, tablet e Chromebook pieghevoli. Fortunatamente per il Fold 4, è stato il primo device a utilizzare il sistema operativo Android 12L.

Android 12L è un sistema nuovo di zecca

In termini di aspetto e design, il Fold 4 potrebbe assomigliare al Fold 3. Quando apri il dispositivo, tuttavia, vedrai qualcosa di completamente diverso. Questa è la barra delle applicazioni che Samsung ha posizionato nella parte inferiore dell’interfaccia utente. Si dice che Samsung rilascerà One UI 4.1.1 per i vecchi pieghevoli entro la fine dell’anno. Se tutto va come previsto, questo aggiornamento dovrebbe includere la barra delle applicazioni per i dispositivi pieghevoli precedenti.

In realtà, il sistema Android 12L è un sistema nuovo di zecca che è stato appena rilasciato sul mercato. Tutti gli altri smartphone pieghevoli, ad eccezione del Fold 4, sono più vecchi dell’Android 12L. Quindi Samsung ha cambiato il suo precedente pieghevole con questa tecnologia non è stata una sorpresa. Anche se siamo a conoscenza dell’attuale aggiornamento in arrivo sui vecchi smartphone pieghevoli, non possiamo essere certi di quale dei vecchi telefoni lo riceverà.