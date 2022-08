Apple e pubblicità non sono due parole usate frequentemente nella stessa frase. Ad essere onesti, l’azienda di Cupertino ha costantemente enfatizzato la privacy degli utenti rispetto alle entrate pubblicitarie, una decisione che ha raccolto elogi e critiche a seconda di chi chiedi.

In ogni caso, Apple utilizza la pubblicità, anche se molto meno della maggior parte degli altri colossi IT. Gli annunci vengono visualizzati nelle app predefinite di App Store, Notizie e Azioni a vari livelli. Va sottolineato che sono molto meno invadenti di quelli visti da Google, ma sono comunque presenti.

Apple includerà diverse opzioni sui suoi device

Gli annunci, d’altra parte, dovrebbero diventare una parte molto più importante dell’ecosistema Apple e gli utenti potrebbero dover accettare che dovranno sopportarne di più quando utilizzano i loro iPhone. Almeno, questo è ciò che crede Mark Gurman di Bloomberg, un importante analista tecnologico e insider del settore con un track record senza macchia su tutto ciò che riguarda Apple.

Gurman menziona nella sua newsletter Power On che gli annunci pubblicitari sarebbero presto disponibili in alcune delle app Apple predefinite aggiuntive. Menziona Apple Books, Apple Podcasts e l’app Mappe come le opzioni più probabili. Inoltre, non vede “Apple tornare all’attività di distribuzione di annunci pubblicitari all’interno di app di terze parti”. Cioè, per il momento.

Secondo Gurman, le pubblicità su Apple Maps potrebbero funzionare in modo simile a come funzionano ora nell’App Store. Usa l’esempio di un’azienda di sushi che ha scelto di pagare ad Apple quanto dovuto. In cambio, il locale apparirà più in alto nei risultati di ricerca quando gli utenti digitano “sushi”, ad esempio.

Gli editori paganti potrebbero avere le loro opere in primo piano nei risultati di ricerca nelle applicazioni Podcast e Libri. Per Apple TV+, sono allo studio approcci simili. Sarà interessante vedere come Apple, un fermo promotore della pirateria e un’interfaccia utente pulita, gestirà la pubblicità su iPhone.