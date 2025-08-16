Samsung Galaxy A26 costa meno di 200 euro: OFFERTA SHOCK su Amazon

Occasioni sempre più interessanti su Amazon per tutti gli utenti che vogliono acquistare un Samsung Galaxy A26 5G pagandolo decisamente meno del listino iniziale, difatti in questi giorni è stata attivata una promozione che abbassa il livello di spesa del 38%, arrivando così ad un costo finale tutt’altro che elevato.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 164 x 77,5 x 7,7 millimetri di spessore, con un peso che oggi si aggira attorno ai 200 grammi. Lo smartphone integra processore Samsung Exynos 1380, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, passando per la GPU Mali-G68 MP5, con alle sue spalle un buon quantitativo di GB di memoria RAM (circa 8), ed anche fino a 256GB di memoria interna (ma in questo caso è espandibile con l’ausilio di una microSD).

Samsung Galaxy A26, l’occasione con i prezzi più bassi su Amazon

La promozione che Amazon ha deciso di attivare per coinvolgere il Samsung Galaxy A26 5G è davvero ottima sotto vari punti di vista, con la possibilità comunque di arrivare a spendere solamente 199 euro per il suo acquisto definitivo, approfittando appunto di uno sconto del 38%, che parte allo stesso modo dai 319,90 euro previsti in origine di listino. Ordinate subito il prodotto qui.

Tornando a parlare della scheda tecnica, possiamo notare come lo smartphone sia dotato nella parte posteriore di ben 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, ma anche un effetto bokeh da 2 megapixel. Un set completo e funzionale che lo innalza qualitativamente nella resa degli scatti fotografici, senza comunque differenziarsi troppo dalla massa degli altri modelli presenti sul mercato.