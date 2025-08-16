AmazonNewsOfferte

Samsung Galaxy A26 costa meno di 200 euro: OFFERTA SHOCK su Amazon

Offerta da non perdere attiva su Amazon con la promozione disponibile direttamente su Samsung Galaxy A26.

scritto da Denis Dosi
Samsung Galaxy A26 costa meno di 200 euro: OFFERTA SHOCK su Amazon

Occasioni sempre più interessanti su Amazon per tutti gli utenti che vogliono acquistare un Samsung Galaxy A26 5G pagandolo decisamente meno del listino iniziale, difatti in questi giorni è stata attivata una promozione che abbassa il livello di spesa del 38%, arrivando così ad un costo finale tutt’altro che elevato.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 164 x 77,5 x 7,7 millimetri di spessore, con un peso che oggi si aggira attorno ai 200 grammi. Lo smartphone integra processore Samsung Exynos 1380, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, passando per la GPU Mali-G68 MP5, con alle sue spalle un buon quantitativo di GB di memoria RAM (circa 8), ed anche fino a 256GB di memoria interna (ma in questo caso è espandibile con l’ausilio di una microSD).

Collegatevi subito al canale Telegram @codiciscontotech ed avrete ogni giorno le offerte Amazon in regalo, vi aspettano anche codici sconto Amazon gratis e tutti i migliori prezzi del momento, con errori di prezzo esclusivi.

Samsung Galaxy A26, l’occasione con i prezzi più bassi su Amazon

La promozione che Amazon ha deciso di attivare per coinvolgere il Samsung Galaxy A26 5G è davvero ottima sotto vari punti di vista, con la possibilità comunque di arrivare a spendere solamente 199 euro per il suo acquisto definitivo, approfittando appunto di uno sconto del 38%, che parte allo stesso modo dai 319,90 euro previsti in origine di listino. Ordinate subito il prodotto qui.

Offerta
Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 6GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]
Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 6GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]
    199,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Tornando a parlare della scheda tecnica, possiamo notare come lo smartphone sia dotato nella parte posteriore di ben 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, ma anche un effetto bokeh da 2 megapixel. Un set completo e funzionale che lo innalza qualitativamente nella resa degli scatti fotografici, senza comunque differenziarsi troppo dalla massa degli altri modelli presenti sul mercato.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.