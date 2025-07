Google Chrome

Google ha avviato il rilascio di una nuova funzione di protezione avanzata su Chrome per Android, mirata a rafforzare ulteriormente la sicurezza degli utenti durante la navigazione mobile. L’aggiornamento, attualmente in fase di implementazione per un numero selezionato di utenti, introduce una valutazione dinamica delle connessioni e una gestione più restrittiva dell’esecuzione di codice JavaScript non sicuro, per limitare i rischi legati a siti malevoli o vulnerabili.

Più sicurezza su Android contro le minacce online

Con la nuova protezione avanzata, Google Chrome per Android si allinea sempre più alla versione desktop, offrendo un livello di difesa aggiuntivo che va oltre i classici filtri antiphishing. In particolare, il browser sarà in grado di intercettare dinamicamente contenuti JavaScript potenzialmente pericolosi, bloccandone l’esecuzione in tempo reale. La funzione si concentra soprattutto sugli script non aggiornati, vulnerabili o compilati in modo anomalo, che spesso vengono utilizzati per sottrarre dati o infettare dispositivi.

Questa evoluzione rappresenta un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento della sicurezza lato utente, in un momento storico in cui gli attacchi web stanno diventando sempre più sofisticati, anche su dispositivi mobili.

La nuova funzionalità consente a Chrome di analizzare in tempo reale le connessioni SSL/TLS utilizzate dai siti visitati. Nel caso in cui venga rilevata una connessione non sufficientemente sicura, l’utente riceverà un avviso immediato, con la possibilità di interrompere la navigazione o procedere con cautela. Questo tipo di monitoraggio continuo agisce in background, senza influire sulle performance del browser.

Google ha inoltre migliorato la modalità di notifica agli utenti in caso di download pericolosi o moduli sospetti, rendendo i messaggi più chiari e dettagliati. L’intento è quello di educare gli utenti Android a riconoscere i segnali di potenziali minacce online prima che possano danneggiare il dispositivo o compromettere i dati.

Uno degli elementi più innovativi introdotti da questa protezione avanzata è la capacità di Chrome di eseguire una verifica semantica degli script durante il caricamento delle pagine. Gli script che presentano comportamenti anomali rispetto agli standard di sicurezza – ad esempio per via di funzioni obsolete, compilazioni non standard o uso di pattern noti in ambito malware – vengono bloccati automaticamente dal browser.