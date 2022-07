I prezzi della benzina e del diesel, fortunatamente, continuano a scendere in Italia. Infatti, a quanto pare il prezzo al barile è sceso sotto i 100 dollari, con il Brent a 97. Analizzando al situazione nel dettaglio, la benzina al self service è scesa a 1,94 euro/litro in media nazionale, il gasolio a 1,90.

In base alle usuali segnalazioni fatte dalla Staffetta Quotidiana, pare che Eni abbia ridotto di ben 4 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di 2 centesimi quelli del diesel. Per IP e Q8, invece, la diminuzione è pari a 2 centesimi al litro sulla benzina e di 1 centesimo per il diesel. Infine, per Tamoil un è stato registrato un calo di 5 centesimi per la benzina e 3 centesimi per il gasolio.

Benzina e diesel in Italia: ecco i prezzi medi di oggi

Le medie dei prezzi praticati dai gestori delle pompe, comunicati all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico e sviluppati in un secondo momento dalla Staffetta Quotidiana su circa 15.000 impianti sono:

benzina self service a 1,937 euro/litro (-29 millesimi, compagnie 1,941, pompe bianche 1,928), diesel a 1,901 euro/litro (-24, compagnie 1,903, pompe bianche 1,896). Servito a 2,073 euro/litro (-31, compagnie 2,115, pompe bianche 1,989), diesel a 2,040 euro/litro (-26, compagnie 2,081, pompe bianche 1,956). Gpl servito a 0,819 euro/litro (-1, compagnie 0,828, pompe bianche 0,808), metano servito a 2,214 euro/kg (+1, compagnie 2,227, pompe bianche 2,203), Gnl 2,166 euro/kg (+7, compagnie 2,202 euro/kg, pompe bianche 2,140 euro/kg).

Questi, invece, sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,035 euro/litro (servito 2,274), gasolio self service 2,009 euro/litro (servito 2,249), Gpl 0,923 euro/litro, metano 2,253 euro/kg, Gnl 2,242 euro/kg.