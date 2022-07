Siamo in estate e uno degli alimenti che più si consumano è sicuramente il gelato. Tuttavia, bisogna prestare molta attenzione a quello che si sta acquistando. In questi ultimi giorni è stato infatti ritirato un lotto di gelato dai supermercati in quanto è stata riscontrata la presenza di una sostanza che può nuocere alla nostra salute.

Gelato ritirato nei supermercati: presenza di tracce di ossido di etilene

In questi ultimi giorni è stato ritirato da diversi supermercati un lotto di gelato in quanto potenzialmente pericoloso a causa della presenza di ossido di etilene. Il lotto incriminato è il numero 160223 ed ha il codice EAN 3415581101935. In particolare, si tratta del gelato alla vaniglia denominato Häagen-Dasz con la data di scadenza fissata al 16 febbraio 2023. La catena di supermercati Eurofood Spa ha dunque deciso di ritirare tutte le confezioni appartenenti a questo lotto.

Secondo quanto è emerso, la sostanza pericolosa è stata riscontrata all’interno dell’estratto di vaniglia utilizzato proprio per la produzione del gelato ritirato. Come già detto, la sostanza in questione è l’ossido di etilene, il quale viene utilizzato in diversi ambiti, tra cui quello alimentare. Le conseguenze più gravi possono avvenire se si assume questa sostanza per inalazione. Qualora si dovesse ingerire, i rischi sono comunque meno gravi e per questo molto spesso i prodotti che lo contengono vengono ritirati dal mercato.

Chiunque abbia già acquistato il gelato appartenente al lotto incriminato è invitato comunque a non consumarlo per nessun motivo ed è eventualmente invitato a riportarlo in negozio, dove si potrà richiedere un rimborso.