Il Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà presentato al pubblico soltanto il prossimo mese ma gran parte delle novità introdotte dall’azienda sono state già svelate. Come è solita fare, Samsung proporrà il dispositivo in colorazioni differenti, tra queste vi sarà anche una versione inedita disponibile in poche unità.

Lo smartphone potrebbe arrivare anche in una variante rosso scuro ma ottenerlo potrebbe essere davvero complicato. L’acquisto potrebbe essere disponibile soltanto online, tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Samsung Galaxy Z Fold 4 arriverà anche in una versione rosso scuro!

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 riceverà numerosi aggiornamenti rispetto al suo predecessore. Lo smartphone pieghevole avrà forma quadrata e una nuova cerniera che renderà la piega che interrompe il display ancora meno evidente.

A differenza di quanto riferito da alcune voci, il comparto fotografico non sarà modificato. Il design non si rifarà al Galaxy S22 e i sensori continueranno ad essere inseriti all’interno del tipico modulo.

Seguendo quanto già proposto al pubblico con i suoi Galaxy S22, a breve disponibili in una nuova colorazione, Samsung potrebbe optare per il lancio del nuovo pieghevole anche in una versione rosso scuro. La colorazione potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati e di certo non sarà possibile procedere con l’acquisto nei negozi fisici.

Molto probabilmente la nuova opzione sarà lanciata soltanto online e in pochissime unità. Gli interessati, quindi, dovranno procedere con l’acquisto rapidamente.

Il lancio del dispositivo avverrà il prossimo mese, durante l’evento Unpacked del 10 agosto. Dopo pochi giorni sarà rilasciato sul mercato e gli acquisti potranno avvenire anche nei punti vendita autorizzati.