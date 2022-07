Dopo aver svelato il design dei prossimi Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro, Evan Blass ci permette di osservare nel dettaglio i prossimi Galaxy Buds 2 Pro. Gli auricolari sono apparsi in alcune immagini che permettono di conoscere anche quelle che molto probabilmente saranno le colorazioni disponibili.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: ecco le prime immagini degli auricolari!

Le informazioni sui prossimi auricolari Samsung sono decisamente scarse nonostante la presunta vicinanza della data di lancio. Soltanto pochi giorni fa il leaker Evan Blass ha condiviso in rete le prime immagini che raffigurano i prossimi auricolari del colosso.

I Samsung Galaxy Buds 2 Pro dovrebbero essere disponibili in tre colorazioni differenti, White, Graphite e Bora Purple, con un design essenziale che ricorda parecchio la precedente generazione. Anche la custodia sarà di forma quadrata con angoli arrotondati. Non sappiamo quali saranno le novità introdotte da Samsung. Senza alcun dubbio gli auricolari garantiranno una migliore qualità del suono e saranno resistenti all’acqua. Non mancherà ovviamente la cancellazione attiva del rumore.

Il lancio degli auricolari dovrebbe avvenire durante il prossimo Unpacked. Il 10 agosto, dunque, assisteremo con molta probabilità alla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy z Fold 4 e Z Flip 4 e dei nuovi Galaxy Buds 2 Pro. Nell’attesa potrebbero farsi strada maggiori informazioni. Le indiscrezioni potrebbero aumentare svelando dettagli e specifiche tecniche ma soltanto il lancio ufficiale potrà dire con certezza quali saranno le effettive novità in arrivo. Resta da capire, inoltre, se tra le intenzioni dell’azienda vi sia quella di annunciare gli auricolari wireless nel mese di agosto o posticiparne la presentazione.