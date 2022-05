Il lancio dei dispositivi pieghevoli Samsung si avvicina sempre più ma scarseggiano ancora notizie rilevanti su quelle che saranno le particolarità estetiche e la scheda tecnica dei due modelli tanto attesi. Nessuna conferma arriva, inoltre, in merito alla possibile presenza di ulteriori dispositivi con display flessibile rimasti inediti fino a questo momento ma ben illustrati dai brevetti del colosso.

Samsung Galaxy: i prossimi pieghevoli avranno un nuovo processore!

Ice Universe, leaker affidabile e già affermato, riferisce che a bordo dei suoi nuovi dispositivi pieghevoli Samsung sarà presente un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. La presenza di tale componente sul Samsung Galaxy Z Fold 4 e sul Galaxy Z Flip 4 è stata più volte ritenuta probabile dalle indiscrezioni emerse in rete ma adesso sembra trovare conferma.

I due dispositivi dovrebbero poi sfoggiare un design sostanzialmente rivista poiché in grado di offrire maggiore praticità. Samsung, pur dotando i suoi dispositivi di un display più ampio, potrebbe ridurre il peso e lo spessore degli smartphone, in particolar modo del suo Galaxy Z Fold 4. Quest’ultimo, inoltre, potrebbe distinguersi per il design di forma quadrata, diverso quindi dal modello precedente. La capacità della batteria dei due dispositivi non dovrebbe presentare particolari differenze ma, stando a quanto riportato dalle certificazioni depositate dall’azienda e trapelate in rete, sarà possibile sfruttare la ricarica rapida a 25W.

Le settimane che verranno saranno sicuramente portatrici di un maggior numero di dettagli sui futuri pieghevoli Samsung. La stessa azienda potrebbe involontariamente svelare particolari interessanti grazie ai quali avremo la possibilità di conoscere sempre di più gli smartphone in arrivo.