Le settimane passano e il lancio dei nuovi iPhone 14 si fa sempre più vicino. Come ogni anno, il mese di settembre sembra essere prediletto da Apple che, entro la seconda settimana del mese, procede con la presentazione ufficiale dei suoi dispositivi.

La data di lancio degli iPhone 14, e quindi dei nuovi smartwatch ed Apple AirPods Pro 2, non è stata ancora annunciata ma alcune voci hanno già avanzato alcune ipotesi che potrebbero dimostrarsi attendibili.

Apple: iPhone 14, Apple Watch e AirPods Pro 2 arriveranno il 13 settembre!

Fatta eccezione per l’anno d’arrivo degli iPhone 12, il cui lancio subì alcuni ritardi a causa della pandemia, Apple è solita procedere con la presentazione dei suoi nuovi dispositivi nel mese di settembre, nello specifico nel primo o secondo martedì del mese. Anche quest’anno l’azienda potrebbe quindi annunciare i suoi iPhone 14 alla fine dell’estate per poi renderli disponibili all’acquisto pochi giorni dopo il debutto.

Tenendo conto dei programmi seguiti dall’azienda negli anni passati alcune fonti ritengono che, l’evento di lancio dei prossimi iPhone 14 si terrà il 13 settembre. Le vendite potrebbero poi essere avviate qualche settimana dopo.

Non sembrano esserci ritardi nella produzione dei dispositivi, fatta eccezione per il modello Max, la cui produzione dei pannelli del display avrebbe riscontrato alcune difficoltà. Nonostante ciò Apple potrebbe non essere costretta a posticiparne la presentazione né il rilascio sul mercato.

La Mela morsicata non ha ancora annunciato la data dell’evento dunque quanto fino ad ora riferito potrebbe non rispecchiare la realtà. Sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima di poter ritenere certe le informazioni diffuse in rete.