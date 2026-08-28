Claude Cowork: memoria condivisa con la chat, ecco cosa cambia

Chi passa continuamente da una finestra all’altra lo sa bene, e ora Claude Cowork arriva con la memoria condivisa, il che significa una cosa semplice: non serve più rispiegare tutto da zero ogni volta che si cambia strumento. Anthropic ha attivato la funzione sullo spazio di lavoro dedicato alle attività operative, e la novità vera è che quella memoria non è separata da quella della chat. È la stessa. Un lavoro avviato in Cowork resta nella testa di Claude anche quando la conversazione si sposta nella chat classica, e viceversa.

Detto in modo pratico, se qualcuno imposta un’attività su Cowork e poi apre la chat per chiedere un chiarimento, non deve ricostruire il contesto pezzo per pezzo. Claude ha già presente di cosa si stava parlando. Lo stesso vale nella direzione opposta, quando una discussione nata in chat diventa poi un compito concreto da eseguire.

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Come cambia il funzionamento della memoria

C’è un secondo dettaglio che merita attenzione, e riguarda il modo in cui la memoria viene costruita. Fino a ora l’approccio era quello del riassunto a posteriori: la conversazione finiva, e solo allora il sistema ne tirava le somme salvando una sintesi. Ora il meccanismo cambia ritmo. Claude aggiunge gli argomenti alla memoria mentre la conversazione è in corso, man mano che emergono. La differenza non è puramente tecnica. Salvare i temi durante lo scambio significa che il contesto è disponibile prima, senza attendere la chiusura del dialogo, e che le informazioni utili non rischiano di sfumare in un riassunto troppo compresso. Chi lavora su compiti lunghi, con andirivieni continui tra domande e operazioni, dovrebbe percepire la cosa come un attrito in meno.

Il controllo sugli argomenti sensibili

Anthropic ha previsto anche un interruttore per gestire cosa finisce archiviato. L’opzione si chiama, in sostanza, “includi argomenti sensibili nella memoria” e può essere attivata o disattivata a piacere. Una scelta che lascia all’utente la decisione su quanto Cowork e la chat debbano ricordare delle informazioni più delicate, senza costringere ad accettare in blocco tutto il pacchetto. È un tipo di controllo che diventa rilevante proprio perché la memoria è condivisa tra i due ambienti. Se un argomento viene salvato in un contesto, quel dato è potenzialmente richiamabile anche nell’altro, e avere la possibilità di escludere certe categorie di contenuti cambia il modo in cui si può usare lo strumento in ambito professionale.

Una serie di aggiornamenti ravvicinati

Il rilascio arriva a distanza di circa una settimana da un altro intervento significativo sulle capacità operative di Anthropic. Poco prima, infatti, Claude aveva ottenuto la possibilità di inviare email tramite Gmail e di gestire i file su Google Drive, uscendo dal perimetro della semplice conversazione per intervenire direttamente sugli strumenti di lavoro quotidiani.

Messi in fila, i due passaggi raccontano una direzione abbastanza leggibile. Prima le mani, cioè la capacità di agire su servizi esterni. Poi la testa, ovvero una memoria che tiene insieme i pezzi tra un ambiente e l’altro. Un assistente che può scrivere email e sistemare documenti ha senso soprattutto se ricorda cosa gli è stato chiesto la volta prima, e finora quella continuità mancava nel passaggio da Claude chat a Cowork. La funzione è in fase di distribuzione, quindi la comparsa dell’opzione può variare da account ad account nei prossimi giorni.