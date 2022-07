L’operatore virtuale PosteMobile ha rilanciato nuovamente l’offerta Creami Wow 30GB, proponendo ancora una volta minuti, SMS e 30 Giga a 4,99 euro al mese.

Come al solito, i nuovi clienti possono effettuare l’attivazione direttamente online, con o senza portabilità del numero telefonico. La data di scadenza è fissata per il 10 luglio 2022.

PosteMobile rilancia la Creami WOW 30 GB

Con l’offerta Creami Wow 30GB, disponibile solo in alcuni periodi di tempo limitati, l’operatore propone minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile. Come detto, il prezzo dell’offerta è pari a 4,99 euro al mese. Per quanto riguarda invece l’acquisto della nuova SIM, i nuovi clienti devono sostenere un prezzo di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso e spedizione a domicilio gratuita.

Per attivare Creami Wow 30GB, come detto è possibile effettuare l’acquisto direttamente online, dal sito ufficiale di PosteMobile. Inoltre, i nuovi clienti possono scegliere di sottoscrivere l’offerta anche tramite ricontatto telefonico, inserendo i dati richiesti e aspettando di essere richiamati in seguito.

Il costo mensile viene addebitato sul credito residuo della SIM ricaricabile, al momento dell’attivazione e poi ogni mese. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, vengono applicate le tariffe a consumo di 18 centesimi di euro al minuto e 12 centesimi di euro per ogni SMS. In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, i minuti e gli SMS sono validi alle stesse condizioni nazionali, mentre per il traffico dati è previsto un limite massimo di Giga mensili.