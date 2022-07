L’estate è sempre ricca di Giga per i clienti WindTre. Le offerte lanciate dal gestore per la stagione estiva propongono sempre delle incredibili quantità di Giga per la navigazione, quest’anno è possibile ricevere fino a 150 GB a partire da soli 8,99 euro al mese.

Passa a WindTre: ecco le offerte per ottenere fino a 150 GB!

Le offerte WindTre che consentono di ricevere 150 GB di traffico sono:

la WindTre Di Più FULL 5G Summer Edition , rivolta a tutti i nuovi clienti. Permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’Estero; 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo dell’offerta è di 14,99 euro al mese e include anche uno smartphone 5G .

la WindTre GO 150 Flash + Digital, rivolta esclusivamente ai clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero. Ogni mese permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. Il rinnovo necessita di una spesa di soli 8,99 euro al mese.

Le due tariffe sono disponibili esclusivamente in modalità Easy Pay. Quindi, ogni mese non sarà necessario effettuare alcuna ricarica poiché il gestore procederà con l’addebito automatico della spesa prevista su carta di credito, conto corrente o carta conto.

Gli operatori virtuali dai quali è possibile effettuare il trasferimento del numero per attivare l’offerta GO 150 Flash + Digital sono:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.