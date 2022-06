Il mondo del gaming è in continua evoluzione per Microsoft e lo dimostra il piano strategico della divisione Xbox. Oltre alle proprie console, l’azienda di Redmond sta puntando molto sul cloud gaming e sul Game Pass.

Ecco quindi che la famiglia Xbox Serie X|S sta diventando un modo per accedere ai servizi, il vero cuore dell’offerta di gioco. Per rendere possibile lo sfruttamento dei servizio di gioco sempre e dovunque, anche in mobilità, Microsoft sembra intenzionata a lanciare una console portatile.

Il presunto nome della console potrebbe essere Xbox Series Y, ma al momento non ci sono conferme in questo senso. Come indicato da Idle Sloth su Twitter, il design della console potrebbe assomigliare a quello di Nintendo Switch o Steam Deck.

Microsoft sta pensando di realizzare una console portatile, in stile Nintendo Switch o Steam Deck, ma pensata per sfruttare il cloud gaming

(Exclusive) According to Jez Corden Xbox is SPECULATIVELY coming out with a cloud handheld #XboxSeriesY 🎮☁️



Timestamp:https://t.co/0o1kMy19CP pic.twitter.com/vTverohPxr — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) June 26, 2022

Nonostante Microsoft non si sia ancora espressa ufficialmente, le informazioni raccolte dal leaker sono basate sulle dichiarazioni di alcuni insider. La fonte è una persona estremamente informata sul mondo Microsoft e ha accesso ai dettagli aziendali generali oltre che della divisione Xbox.

La presunta Xbox Series Y punterà sul cloud gaming e i titoli potranno essere giocati direttamente online attraverso l’abbonamento al Game Pass. In questo modo, non sarà necessario scaricare i titoli sulla console, diminuendo il carico sulle componenti hardware interne.

Infatti, per eseguire il giochi basterà una connessione ad internet e un abbonamento attivo al Game Pass. Con un semplice click si avrà accesso ad un catalogo enorme con un ulteriore vantaggio. Sarà possibile iniziare a giocare sulla console portatile e poi riprendere sulla console casalinga direttamente dal punto in cui si è lasciato e viceversa.