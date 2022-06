Come svelato dal recente leak trapelato online, GTA 6 si preannuncia un titolo immenso. Gli sviluppatori di Rockstar Games stanno lavorando per creare l’ennesimo capolavoro e, a giudicare dalle indiscrezioni, sembrano sulla giusta strada.

Secondo le stime iniziali, per completare la storia saranno necessarie oltre 75 ore. Tuttavia, Rockstar Games ci ha abituato alla presenza di tantissime attività secondarie, quindi le ore per completare il gioco al 100% saranno decisamente più alte.

In particolare, i protagonisti della storia saranno tre: Ricardo, Casey e Rose. Proprio quest’ultima sarà molto importante in quanto sarà la prima donna protagonista all’interno della saga.

GTA 6 sarà un gioco mastodontico e le ultime indiscrezioni emerse permettono di avere un assaggio dei protagonisti e della loro storia

Entrando nello specifico, Ricardo è un ex agente speciale colombiano, ossessionato dalla ricchezza e dal potere. Casey è un ex pugile con una tendenza violenta, sotto molti punti di vista il personaggio ha punti di contatto con Trevor ma senza la pazzia del personaggio di GTA V. Per quanto riguarda Rose invece, lei è una poliziotta fortemente segnata dalla perdita del marito ma al tempo stesso vogliosa di emergere e salire al potere.

Le interazioni tra i tre personaggi potranno avere, saranno simili a quelle di GTA V. Il giocatore potrà scegliere uno dei tre con cui giocare e potrà sfruttare le caratteristiche uniche di ognuno dei nuovi protagonisti.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, anche il gameplay di GTA 6 sarà profondamente rinnovato. Il mondo di gioco sarà profondamente dinamico, con NPC impegnati nella loro routine e con cui sarà possibile interagire in modo unico.