Gli utenti chiedono a gran voce informazioni sul prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto e i leaker sembrano volerli accontentare. In queste ore sono trapelate tantissimi dettagli su GTA 6 che permettono di scoprire molto sul titolo.

Il report trapelato conta oltre 100 pagine di informazioni dettagliate e quindi è difficile pensare si tratti di un falso. Tuttavia, non è possibile neanche confermare che sia veramente un documento interno di Rockstar Games, quindi il dubbio rimane.

In ogni caso, prendendo per buone le informazioni, è possibile scoprire le presunte location in cui sarà ambientato GTA 6. Il gioco si svolgerà in tre atti e ognuno avrà un protagonista diverso e sarà ambientato in una epoca ed una location differente.

Dalle informazione trapelate su GTA 6 sono emerse anche le possibili location in cui si svolgerà la storia e i giocatori ne saranno più che felici

Le varie storie poi si ricongiungeranno in una unica timeline che porterà al finale del titolo. Durante le oltre 72 ore di gioco stimate, solo per completare la storia, gli utenti potranno esplorare liberamente sia Vice City che Liberty State, area che include Liberty City.

Tuttavia, queste due città non saranno le uniche presenti. Infatti, avremo anche Carcer City e Cottonmouth. La prima location fa già parte dell’universo di Grand Theft Auto essendo stata citata in GTA V. Tuttavia, entrambe sono già state mostrate, seppur in parte, nei giochi appartenenti alla serie Manhunt.

Al momento non è chiaro se la mappa di gioco unirà tutte queste location o sarà possibile esplorarle solo durante gli eventi relativi ad un determinato personaggio. In ogni caso, GTA 6 si preannuncia come un gioco veramente mastodontico con un gameplay profondamente rinnovato e con tante novità inedite.

Purtroppo al momento non abbiamo alcuna conferma in merito. Il debutto del gioco è atteso per il 2024 ma crediamo che già entro quest’anno si possano avere maggiori informazioni a riguardo.