Netflix sembra pronta a cambiare il proprio punto di vista sulla pubblicità all’interno della piattaforma di streaming. Nonostante il CEO Reed Hastings non è mai stato tra i sostenitori di questa scelta, il colosso dell’intrattenimento presto cambierà rotta.

Durante una recente intervista, il co-CEO Ted Sarandos ha confermato che Netflix è intenzionata ad introdurre un abbonamento con la presenza di annunci pubblicitari. In questo modo, sarà possibile offrire un servizio di pari qualità all’utente finale ma ad un prezzo ridotto.

La decisione del servizio di streaming è arrivata per assecondare la volontà del mercato. I dirigenti della piattaforma hanno riscontrato che una grande fetta del pubblico ritiene troppo costoso l’abbonamento. Pur di risparmiare qualcosa sull’abbonamento mensile, questi utenti sono disposti a guardare della pubblicità sulle piattaforme di streaming.

Netflix si sta preparando a lanciare un nuovo abbonamento low-cost ma con pubblicità per incentivare gli utenti ad abbonarsi alla piattaforma di streaming

La fetta di mercato potenziale era talmente ampia che Netflix ha scelto di aggiungere un nuovo piano di abbonamento con pubblicità. Tuttavia, non si hanno ancora informazioni precise sul debutto del nuovo piano low-cost. Stando a precedenti indiscrezioni, potrebbe fare il proprio debutto entro la fine del 2022 anche se altre fonti indicano il 2023 come anno di riferimento.

L’obiettivo della società è quello di arginare la perdita di abbonati che ha caratterizzato i risultati del primo trimestre fiscale. In questo modo, Netflix spera di fidelizzare il pubblico degli indecisi, risolvendo al tempo stesso l’altro problema della condivisione degli account.

Per ora non è stata quantificata la durata della pubblicità e gli insider indicano “pochi minuti per ogni ora di visione“. Purtroppo, non resta che attendere maggiori dettagli per poter scoprire a quanti minuti ammonterà l’interruzione pubblicitaria durante la visione.