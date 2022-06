L’indecisione regna sovrana ogni volta che si apre una delle tantissime piattaforme di streaming disponibili. A meno che non si sappia già cosa vedere, scegliere qualcosa di nuova da iniziare è sempre un’ardua impresa.

Che si tratti di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW o Tim Vision il dilemma è sempre lo stesso. Per fortuna, grazie ai ragazzi di JustWatch possiamo provare a risolvere parte del problema.

Il team ha realizzato le classifiche TOP 10 delle serie TV e dei film più apprezzati disponibili in streaming. Considerando il numero di visualizzazioni e l’indice di gradimento, possiamo scoprire quali sono i contenuti che il pubblico ha visto con maggiore interesse nella settimana che va dal 6 al 12 giugno.

Il mondo dello streaming è in continua evoluzione e per questo dobbiamo stare al passo con i migliori film e serie TV da vedere assolutamente

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun Hustle Spider-Man: No Way Home Jurassic World – Il Regno Distrutto Animali fantastici – I segreti di Silente Con chi viaggi The Batman Jurassic Park Morbius Locorice Pizza

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Boys Ms. Marvel Stranger Things Peaky Blinders This Is Us New Amsterdam The Staircase – Una morte sospetta Obi-Wan Kenobi La Brea Ghost Town

Per l’ennesima settimana consecutiva, la classifica TOP 10 dei film è sovrastata da Top Gun. Il successo di Top Gun: Maverik in sala consente allo storico film di cattura l’attenzione degli appassionati anche a 30 anni di distanza. La pellicola ha come protagonista un giovanissimo Tom Cruise impegnato a diventare un pilota di aerei da combattimento.

Per quanto riguarda la classifica TOP 10 delle Serie TV, a dominare la scena troviamo The Boys. La serie è ideata da Eric Kripke ed è basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Il tema centrale della serie sono i supereroi che vivono la loro vita come star del cinema, con ogni particolare privato al centro dell’attenzione dei media.