Oggetti preziosi: grazie al vintage potreste cambiare vita guadagnando

Il vintage passo dopo passo sta guadagnando il valore che merita, ad oggi infatti ha raggiunto dei livelli elevatissimi: basti pensare che molto spesso si preferisce acquistare un oggetto del passato rispetto a quelli attuali. Insomma, se prima i mercatini dell’usato erano sottovalutati, ora il mondo impazzisce per questi. Il discorso diventa ancor più interessante se pensiamo che nei negozietti second hand spesso è possibile incappare in oggetti preziosi.

Oggetti preziosi: shopping nei mercatini dell’usato, fate attenzione a ciò che acquistate

Se in questo momento siete in un mercatino vintage o vi trovate a casa dei nonni, badate bene a questi oggetti, potreste racimolare un bel po’ di soldi!

Il primo iPhone

Iniziamo con uno degli oggetti preziosi più “freschi” della serie. Stiamo parlando del primo Iphone e il primo Ipod della Apple di Steve Jobs. Questi possono arrivare a valere rispettivamente anche mille e quattromila euro.

Walkman

Tornando indietro nel tempo a quando ancora non c’erano neppure gli mp3, ricordiamo il walkman. Siamo nel bel mezzo degli anni Ottanta e Novanta e tra i ragazzi è in voga un dispositivo portatile per ascoltare la musica nel formato delle cassette. Questo “strumento” dell’azienda giapponese Sony, oggi può valore fino a 600 euro.

Vinili

Rimanendo in tema di musica non possiamo non ricordare i dischi in vinile. Attualmente sono ancora in circolo quelle poche copie di album con stampa particolare. Ci riferiamo a “White Album” dei Beatles nella sua prima versione originale: le prime quattro copie numerate, appartenute ai componenti del gruppo di Liverpool, sono quotate circa 820mila euro.

Fumetti

Concludiamo con fumetti e giocattoli. Sapete già chi stiamo per nominare: il primo numero dell’edizione italiana di Topolino, edito nel 1932 da Nerbini, che ora vale 2.5000 euro.