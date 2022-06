I piani di espansione di Tesla devono certamente essere supportati dalle nuove Gigafactory. Gli stabilimenti produttivi devono assicurare il corretto approvvigionamento di nuove vetture per soddisfare la domanda del mercato.

A livello europeo, la situazione di Tesla è radicalmente cambiata con l’inaugurazione della Gigafactory di Berlino lo scorso marzo. Da allora, lo stabilimento sta lavorando per portare la produzione a regime e sembra che finalmente la situazione stia raggiungendo i valori previsti dall’azienda di Elon Musk.

Con un Tweet celebrativo, il produttore californiano ha annunciato di aver raggiunto la produzione di 1.000 Model Y a settimana. Si tratta di un traguardo importante che conferma il corretto funzionamento di tutta la catena produttiva e di approvvigionamento.

1k Model Y built at Giga Berlin this week. Thanks Tesla team! pic.twitter.com/jCT1qkzvpS

— Tesla (@Tesla) June 18, 2022