Una serie di immagini dal vivo hanno mostrato quello che sembra essere il prossimo Galaxy Z Flip 4 di Samsung in tutto il suo splendore, confermando precedenti rapporti come lo schermo del telefono quasi senza pieghe visibili.

L’ultima perdita sembra confermare le foto del telefono pieghevole a conchiglia di nuova generazione di Samsung che erano trapelate in precedenza. Le fotografie del mondo reale, per gentile concessione di TechTalkTV, forniscono l’aspetto al successore del Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Flip 4 si prepara per il rilascio

Il display più fluido rispetto al modello precedente è un cambiamento notevole. Questo suggerisce che Samsung sta lavorando per rimediare a uno dei difetti del Flip 3: la piega del display. Questa non è la prima volta che sentiamo dettagli simili; all’inizio di questo mese, il tipster Ice Universe ha rivelato lo stesso potenziale aggiornamento del design.

‘La piega del Flip 4 è notevolmente inferiore a quella del Flip 3 e penso che la maggior parte delle persone sarà soddisfatta’, ha twittato di recente l’informatore. La nuova fuga di notizie mostra anche che il prossimo device di Samsung avrebbe un display della cover leggermente più grande. Inoltre, sembra che il Galaxy Z Flip 4 abbia una cerniera più sottile rispetto al suo predecessore. Tuttavia, quando il telefono è piegato, rimane visibile un piccolo spazio tra i due lati.

A parte queste modifiche, non c’è molta differenza visiva tra il telefono in arrivo e il suo predecessore. Presenta lo stesso corpo in metallo, numero di obiettivi della fotocamera e ritaglio a perforazione per selfie del Flip 3. Arriverà sicuramente in una combinazione di colori bicolore.

Anche le fotocamere sembrano essere le stesse. Secondo una fonte anonima, le fotocamere del Flip 4 avranno lo stesso sensore principale da 12 MP e una fotocamera ultrawide da 12 MP, oltre a uno sparatutto per selfie da 10 MP.