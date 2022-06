Ora abbiamo un quadro molto più chiaro del futuro di Fitbit grazie al rilascio ufficiale di Pixel Watch. Allo stesso tempo, è evidente che Google Fit continuerà e abbiamo scoperto che il servizio riceverà un nuovo logo.

Il nuovo logo di Google Fit è ancora un cuore, ma non è più chiuso. La forma a U rossa dell’icona precedente ora è più vicina a una C, consentendo alla metà gialla di formare un segno di spunta. Nel frattempo, Google ha invertito i colori blu e verde in modo che un segno di spunta blu ora si trovi appena sotto quello giallo più piccolo.

Google ha anche parlato di Health Services

Questi segni di spunta possono rappresentare il modo in cui Google Fit dà la priorità a due indicatori oggi: passi e punti cardiaci. Quando gli utenti incontrano uno dei due, vengono già accolti con un’animazione con un segno di spunta. Questo nuovo logo è in agguato da tempo nelle complessità del sistema operativo Wear di Google Fit.

Le icone ridisegnate sono spesso un indicatore del costante interesse di un prodotto in Google. Più concreta è la marea di prove emerse da quando il Pixel Watch ha debuttato all’I/O 2022. Il co-fondatore di Fitbit, James Park, ha affermato chiaramente che Google Fit continuerà ad esistere, mentre Health Link per Android consente di ‘memorizzare in modo sicuro la salute e dati fitness sul telefono.

Infine, Google ha affermato che Health Services, la ‘libreria di Wear OS 3 efficiente dal punto di vista energetico e facile da usare per la raccolta di dati dei sensori in tempo reale sugli smartwatch’, ‘alimenterà tutte le esperienze di salute e fitness a marchio Google e Fitbit sul recente rilascio Google Pixel Watch.