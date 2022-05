Uno dei maggiori pericoli con cui ogni tanto e Android deve tirare i conti ogni giorno è costituito senza dubbi dei marvel’s, i piccoli software dannosi infatti pullulano nel web e cercano di infiltrarsi nel maggior numero possibile dei dispositivi, l’obiettivo è molto semplice, riuscire a carpire dati sensibili da poter sfruttare a proprio vantaggio.

Questi software per diffondersi sfruttano come vettori delle banalissime applicazioni camuffate come legittime che è, una volta installate, assumono il controllo del dispositivo iniziando a copiare tutti i dati ritenuti importanti, chat, codice di sicurezza bancari, One Time password e, fa i vari ecc.

Il modo migliore per evitare di incappare in questa tipologia di problema è quello di scaricare eseguibili solo ed unicamente da fonti certificate, l’esempio migliore è il play store di Google.

App da non installare per tutelare la propria privacy