A partire da ieri 26 maggio 2022 l’operatore Vodafone Italia ha deciso di riproporre la propria offerta denominata Special Giga a meno di 8 euro al mese, con la possibilità di ottenere fino a 100 GB mensili.

I nuovi clienti Vodafone che attivano questa versione con metodo di pagamento Smart Pay riceveranno 30 Giga al mese di traffico dati aggiuntivi, arrivando così a 100 GB. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone Special Giga 7.99

L’offerta di Vodafone in questione prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile in 4G a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese per ogni rinnovo.

Special Giga è attivabile dal 26 maggio 2022, salvo cambiamenti, per tutti i nuovi clienti Vodafone che richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero di telefono mobile (MNP) con operatore di provenienza iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali come ad esempio LycaMobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile. Sono esclusi Tim, Kena Mobile, WindTre, Very Mobile, il second brand ho., BT Etnia Mobile e Bladna Mobile.

In caso di superamento del bundle di Giga incluso nella SIM la connessione si blocca. I Giga non utilizzati al termine del mese non sono cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo, ma possono essere utilizzati anche in modalità hotspot senza costi aggiuntivi come previsto dalla normativa. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.