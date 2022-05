Energia illimitata con il motore elettromagnetico: la favola affascina il mondo

Molti di voi avranno sentito parlare più volte del concetto di energia illimitata, quella vera e propria manna dal cielo che cambierebbe il corso dell’umanità in positivo. Sono state tante le prove fatte in passato, anche più di cinquant’anni fa, quando tante risorse restavano sconosciute.

Oggi si è andati avanti, con tantissime innovazioni che consentono oggi di generare energia in maniera continuativa. Stiamo parlando di pannelli solari, dighe o magari turbine eoliche in giro per il mondo. Deve essere però chiaro un concetto, ovvero quello che vede totalmente impossibile l’evenienza per la quale possa essere generata energia illimitata e gratuita. Non esiste alcun sistema, almeno per quanto riguarda le scoperte attuali.

Energia senza limiti: tutto ciò non è possibile ma si possono ridurre i costi con l’utilizzo di un motore elettromagnetico

Un motore elettromagnetico potrebbe fornire un movimento rotatorio, il quale viene alimentato sfruttando la corrente alternata e la corrente continua.

Nel momento in cui direzione della corrente alternata dovesse subire una variazione, il campo magnetico in un elettromagnete alimentato dalla stessa corrente alternata continuerà ad invertirsi.

Proprio per questo si tratta di un continuo e costante ribaltamento che offre ai poli dell’elettromagnete la possibilità di cambiare la loro posizione per più volte in un solo secondo. Sarà questa dunque l’azione che genererà la rotazione dell’elettromagnete.

La rotazione continua in questione dunque potrebbe generare energia senza limiti Secondo la teoria di cui si parla, anche se non c’è nulla di verificato. Proprio per questo vi invitiamo a prendere con le cosiddette pinze tutto ciò che trovate sul web.