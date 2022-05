Energia illimitata e gratuita: la favola che regala speranza col motore elettromagnetico

Ma diversi anni si discute in merito a quello che è il concetto di energia illimitata, la quale dunque stuzzica sempre la fantasia delle persone. Ci sono infatti alcune cose da tenere in considerazione, tra cui la prima che è quella che non vede una possibilità di generare energia senza limiti ma soprattutto in maniera gratuita.

Alcune persone hanno introdotto la notizia del motore elettromagnetico, il quale con l’energia generata sarebbe in grado di riprodurla all’infinito. Si tratta solamente di una notizia falsa, la quale sotto certi aspetti esiste per davvero ma che non genera di certo energia senza limiti per tutti.

Energia gratuita e senza limiti: non esiste un modo per crearla ma alcune soluzioni possono essere un vero vantaggio

Una soluzione potrebbe essere Hydro, sistema che cambia tutto: le reazioni che avvengono sono di tipo chimico-fisico. Ricordiamo che ovviamente si tratta di un modo per generare energia, anche se non gratuitamente e soprattutto non illimitatamente.

Questo tipo di cella dunque produce calore con delle dinamiche diverse, creando un output energetico con delle interazioni che riguardano particelle subatomiche degli atomi del syngas impiegato.

Il tutto funziona con pochissima energia elettrica, la quale viene moltiplicata da questo sistema innovativo e con il vapore in uscita dalla turbina che viene recuperato e condensato con lo scambio termico per essere riciclato in veste di acqua. Sembrerebbe quindi molto sostenibile pensando che i sistemi industriali prodotti dalla ditta arrivano a coprire un range di energia che va da 250 kWh fino a 3000 kWh per medie e grandi aziende.