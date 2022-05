Come abbiamo visto questi ultimi mesi sono stati una sorta di rinascita per il settore dei tablet, tanto che molto produttori stanno nuovamente investendo molto. Tra questi c’è sicuramente Realme che ha presentato non molto tempo fa anche in Italia il suo primo tablet. Ora, però, sembra che l’azienda annuncerà a breve un nuovo modello con display a 120Hz e con connettività 5G, ovvero il prossimo Realme Pad 5G.

Realme annuncerà a breve il nuovo tablet Realme Pad 5G, ecco le presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete alcuni rumors riguardanti un nuovo tablet del produttore cinese Realme. In particolare, sembra che si tratterà del prossimo Realme Pad 5G. Come suggerito dal nome, quest’ultimo sarà il primo tablet dell’azienda ad avere il supporto alle nuove reti di quinta generazione.

Questo sarà possibile grazie alla presenza del processore Snapdragon 870 di casa Qualcomm. Oltre a questo, sappiamo che sul fronte dovrebbe esserci un ampio display di tipologia IPS LCD con una risoluzione 2K e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Sembra che il tablet godrà anche del supporto ad un pennino, mentre l’autonomia sarà affidata ad una batteria con una capienza di 8360 mAh. Per quanto riguarda i prezzi, si parla di circa 280 euro al cambio attuale.

Vi ricordiamo che queste indiscrezioni sono state pubblicate in rete dal noto leaker Digital Chat Station. Quest’ultimo è solitamente piuttosto attendibile ed affidabile riguardo alle sue previsioni. Staremo a vedere se emergeranno o meno conferme di quanto è emerso su questo nuovo tablet a marchio Realme.