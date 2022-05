Ferrari è pronta a stupire tutti con il debutto di Purosangue, il primo SUV dell’azienda di Maranello. Sebbene possa sembrare un azzardo pensare ad una vettura del Cavallino Rampante a ruote alte, il CEO Benedetto Vigna ha più volte sottolineato che il DNA del brand sarà rispettato.

Questo significa che Purosangue sarà una vettura prima di tutto emozionante da guidare tanto nella dinamica del veicolo quando nelle prestazioni pure. Infatti, le indiscrezioni a riguardo indicano che sotto il cofano del SUV troverà spazio un potentissimo motore V12.

Questa possibilità è stata confermata direttamente da Ferrari. Sui canali social del Cavallino Rampante è comparso un post intitolato “Il cuore di un purosangue“. Il riferimento è ovviamente alla vettura in arrivo nelle prossime settimane. Nella post si legge che “Una nuova Ferrari sta arrivando. Nel suo cuore batte un motore V12 che celebra la stirpe di prestazioni, innovazione ed eccellenza“.

Ferrari Purosangue sarà spinto da un motore V12 aspirato per rispettare la tradizione e il DNA del Cavallino Rampante

Il potentissimo propulsore è stato pensato senza compromessi e ha come obiettivo quello di rappresentare l’essenza stessa del brand, il suo DNA e la sua storia. Infatti, il motore V12 è una parte intrinseca di Ferrari ed è da sempre simbolo di performance ed emozioni alla guida.

Ricordiamo che Purosangue non ha ancora una data di lancio ufficiale. In una recente intervista, il CEO Benedetto Vigna ha sottolineato più volte la data del 16 giugno 2022 che coincide con il Capital Markets Day.

Durante questa occasione verranno mostrati i piani futuri per il brand e l’occasione quindi si dimostra ottima per il lancio di un prodotto storico come il primo SUV del Cavallino Rampante. Purtroppo non ci sono conferme ufficiali, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.